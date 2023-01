Cosenza. Viali: "Serve un risultato positivo per sperare ancora"

L'allenatore del Cosenza, William Viali, ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia del match di campionato che vedrà i lupi calabresi opposti al Benevento al "San Vito-Marulla". Queste le parole del tecnico rossoblù:

"Serve un risultato importante e le tre sconfitte maturate nelle ultime partite ci hanno infuso tanta rabbia. Necessitiamo del salto di qualità che potremo fare se sfrutteremo le occasioni che avremo.

Le incognite, dopo la sosta, possono esserci per tutte le squadre. Il Benevento ha terminato in un modo il girone di andata ma, dopo lo stop, potrebbe essere un qualcosa di relativo. Noi vogliamo migliorarci accumulando punti che ci permettano di rincorrere la salvezza.

Nonostante le assenze di Calò e Gozzi abbiamo lavorato bene e arriviamo con positività alla partita: la speranza è di interrompere la serie negativa.

Ci servono tra i cinque e i sei elementi per migliorare la rosa, questo è stato il frutto della strategia scelta con la società. Il mercato al momento è fermo ma la società sa cosa voglia e intende accontentarmi. Forse, se guardiamo bene, siamo gli unici ad aver fatto già due acquisti.

E' normale che i nostri tifosi non siano contenti della situazione e noi dobbiamo accettare il loro malcontento cercando di regalare loro una gioia. Tuttavia, non voglio che il clima intorno alla squadra influenzi la prestazione in campo.

I miei calciatori sanno cosa fare in campo e come interpretare la partite. Il salto di qualità serve in quei momenti che possono essere determinanti in una partita. L'esempio è la partita di Cagliari: avremmo potuto segnare su un calcio d'angolo a nostro favore e, invece, abbiamo preso gol da calcio d'angolo contro di noi. Non è possibile fare tanto lavoro e poi tornare a casa a mani vuote. Siamo ad un punto del campionato nel quale servono risultati.

Cortinovis sta bene fisicamente anche se a Verona non ha giocato molto. E' duttile e può giocare sia da regista basso che alto e alzerà la nostra qualità negli ultimi metri".