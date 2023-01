Benevento. Cannavaro: "La condizione c'è, ora voglio di più da tutti"

Mister Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, ha risposto, dalla sala stampa del "Vigorito", alle domande dei media in vista del match di domani in casa del Cosenza. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Durante la sosta la condizione è migliorata molto e abbiamo recuperato molti calciatori. C'è qualche infortunato ma, sul piano della condizione fisica, stanno tutti bene. Quanto fatto a Roma è servito: abbiamo rivisto tutto quello che mi interessa e ci è servito a capire che passi falsi come quello di Perugia, dovuto a superficialità, non possono essere tollerati. Se ci saranno nuovi arrivi, avranno il tempo di integrarsi.

Parlo del Cosenza e dei tre punti che vogliamo portare a casa e non del mercato. Mi aspetto una grande prova dai ragazzi perché se scendi in campo e non lotti hai già perso. Alla società posso solo chiedere calciatori forti, fisicamente importanti, che ci permettano di alzare l'asticella.

Sia Simy che Forte stanno bene; tutti i calciatori possono giocare dal 1' ma non so quanti minuti abbiano di preciso nelle gambe. Il solo Schiattarella ha ancora qualche problemino.

Abbiamo la rosa corta perché ci sono tre squalificati. Dobbiamo scordare Perugia e pensare a quanto di buono fatto in precedenza.

In ritiro ho lavorato con tutti i calciatori e abbiamo fatto dei lavori specifici. Anche se a metà campo siamo al limite a causa delle assenze, i ragazzi sanno che non mi interessa e che devono essere uomini.

La condizione di Schiattarella gli ha permesso e gli permette di allenarsi ma quando calcia in un certo modo avverte dolore. Possiamo solo sperare che questo dolore lo avverta il meno possibile.

Kubica fa fatica a capire ritmi, tempi e tattica del calcio italiano ma gli piace lavorare e sta crescendo.

La squadra può giocare con moduli diversi e adattarsi alle situazioni; quello che non possiamo fare è sbagliare atteggiamento.

Masciangelo non ci sarà perché ha un problema al tallone. Anche Leverbe sarà assente perché ha preso una botta al quadricipite.

Ho fatto rivedere ai ragazzi la partita col Perugia ed il dato è che, nonostante tutto, siamo arrivati 12 volte nella loro area A me le risposte, però, servono sul campo non nelle riunioni di spogliatoio.

Il Cosenza è ultimo e quindi molto pericoloso. Noi siamo andati in difficoltà proprio contro squadre che stanno dietro di noi. La concentrazione deve essere uguale sia se giochi con la capolista che contro l'ultima. Abbiamo le caratteristiche per fargli male, dobbiamo solo migliorare sotto porta.

Pastina sta bene e non è sul mercato: ho parlato con lui e mi piace come calciatore. Se in campo vedo il giusto atteggiamento, da parte mia difenderò sempre i calciatori.

Per Letizia servirà ancora qualche settimana ma pensiamo a chi scende in campo: serve tranquillità e voglia di divertirsi.

Veseli può giocare come braccetto di destra della difesa a tre. A Perugia ha giocato terzino perché El Kaouakibi aveva un problma. Mi aspetto da tutti qualcosa in più".