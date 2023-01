Sassuolo-Lazio 0-2, sempre più crisi per i neroverdi

Nella penultima giornata del girone d’andata arriva al Mapei Stadium la Lazio di mister Maurizio Sarri in piena corsa per un piazzamento Champions. I neroverdi, reduci da un punto nelle ultime 6 gare, sono in piena crisi; ragion per cui servono punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Cronaca. La prima palla gol arriva al minuto 5, quando Felipe Anderson manca la porta dal limite dell’area piccola dopo una respinta di Pegolo su tiro di Zaccagni. Al quarto d’ora la Lazio perde per infortunio il suo bomber e capitano Ciro Immobile, al suo posto entra Pedro. Il cambio non addormenta la formazione biancoceleste che tiene il pallino del gioco in mano per tutta la prima frazione di gioco senza però creare veri e propri pericoli dalla porta neroverde. L’episodio arriva nel finale di tempo, quando un colpo di testa di Milinkovic Savic viene viene respinto da Toljan con la mano, l’arbitro Pairetto dopo consulto col VAR concede rigore. Dal dischetto Zaccagni trasforma per vantaggio biancoceleste.

Nella ripresa è sempre la Lazio a cercare la via della rete con maggiore insistenza. Intorno all’ora di gioco i biancocelesti vanno vicini al gol in due circostanze, prima Felipe Anderson si divora il gol del 2-0 da pochi metri, poi Pedro non trova la porta con una conclusione dal limite dell’area. Al 75’ arriva il primo pericolo dalle parti dell’area laziale, sugli sviluppi di un corner Frattesi svetta di testa senza però trovare la porta. Nei minuti di recupero arriva il 2-0 della Lazio ad opera di Felipe Anderson su assist di Milinkovic Savic. Finisce cosi con la vittoria della Lazio contro un Sassuolo che anche oggi ha fatto vedere veramente poco, il solo Frattesi ha cercato di fare qualcosa ma a conti fatti non si registrano grandi occasioni dalla porta del portiere biancoceleste Provedel.