Cosenza-Benevento 1-1: a Ciano, dal dischetto, risponde Vaisanen

Cosenza e Benevento impattano per 1-1 al "San Vito-Marulla" nel match valido per la 20a giornata del campionato di Serie B: le reti, una per tempo, portano le firme di Ciano, per gli ospiti, e Vaisanen.

Mister Cannavaro, in emergenza a metà campo causa squalifiche, schiera Schiattarella in cabina di regia con Karic e Koutsupias ai suoi fianchi; in attacco c'è La Gumina con Improta e Ciano a supporto. I calabresi rispondono con Larrivey e Nasti coppia d'attacco e il danese Kornvig sulla trequarti.

Il Benevento passa in vantaggio al 29' del primo tempo: cross di Ciano intercettato con un braccio da Martino ed il signor Camplone non ha dubbi indicando immediatamente il dischetto. Dagli undici metri va Ciano che, pur con un tiro non perfetto, supera Micai. La prima frazione si chiude sullo 0-1.

Nella ripresa, al 53', Cosenza vicino al pari con Martino, il cui cross dalla sinistra rischia di beffare Paleari che si rifugia in corner con l'aiuto della traversa. Alla mezzora è il Benevento a sfiorare il raddoppio con Schiattarella che va al tiro al volo sugli sviluppi di un angolo dalla destra: la palla termina di un soffio alta sopra la traversa del Cosenza. Quando sembrava concretizzarsi la vittoria per i giallorossi, arriva la doccia fredda: angolo dalla sinistra per i rossoblù, Merola la allunga di testa sul secondo palo dove Vaisanen, lasciato colpevolmente solo dalla difesa ospite, mette alle spalle di Paleari. I ragazzi di Cannavaro provano la reazione furente nel finale ma trovano solo un tiro di Farias respinto da Micai. Al triplice fischio, quindi, il finale è di 1-1 al "San Vito-Marulla".

IL TABELLINO