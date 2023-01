Serie D, colpi salvezza del Francavilla e Lavello Perde il Matera

Nella diciannovesima giornata di Serie D Francavilla e Lavello compiono veri e propri colpi salvezza. I sinnici firmano una rimonta rocambolesca nella ripresa contro la Nocerina passando dallo 0-2 del primo tempo (molossi avanti dopo 4' con Basanisi e Garofalo) al 3-2 con Melillo, Di Ronza e Rajkovic. Gli ofantini passano a Martina con la rete nella ripresa di Maione che tiene ancora a galla il discorso per restare a contatto in zona play-out. Il Matera (in dieci dal 30' per il rosso a Dubaz) invece perde a Nardò dopo 11 risultati utili di fila. Padroni di casa in vantaggio con Addae, pareggio biancazzurro di Piccioni nella ripresa e gol partita per i neretini di Dambros.