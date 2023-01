Serie C, tris del Potenza alla Gelbison Picerno raggiunto nel finale

Nella ventiduesima giornata di Serie C girone C il Potenza rifila un tris alla Gelbison e il Picerno viene raggiunto nel finale dal Giugliano. I melandrini sbloccano la gara con il classe 2003 Santarcangelo ad inizio gara, ma vengono ripresi da Poziello. La squadra di Raffaele con doppio Caturano (quota 10 in campionato) e Girasole si impone sui cilentani (ha accorciato De Sena) portandosi a +4 sulla zona play-out.