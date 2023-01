Serie C girone A, vincono le ultime tre

Giornata anomala la terza di ritorno del girone A di Serie C, fanno un punto le prime tre mettendo assieme le loro partite, vincono le ultime tre della graduatoria.

In testa da solo il Pordenone che non va oltre lo zero a zero in casa contro la Virtus Verona, non ne approfitta la Feralpi che a sorpresa perde in casa con il Piacenza per una rete di Cesarini, malissimo il Vicenza che nel big match di giornata viene sconfitto tre a zero a Lecco.

Non dà seguito alla vittoria cinque a zero contro il Mantova il Novara, gli azzurri a Trieste vanno subito sotto e non riescono a reagire, il due a zero finale è pure stretto ai biancorossi; non va meglio la Pro Vercelli castigata da un rigore di Esposito sul campo del Renate.

Tre i pareggi di giornata, finiscono uno a uno Padova-Juve U23 ed Arzignano-Pro Sesto; due i successi esterni, terza vittoria di fila del Trento che vince due a zero contro il Sangiuliano e continua il recupero dell'ultimo mese.

Negli ultimi due incontri di giornata due successi interni per due a zero, l'Albinoleffe supera la Pergolettese e il Mantova batte la Pro Patria.