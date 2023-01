La nuova maglia dell'Italia firmata adidas in campo domani

Dal 1° gennaio 2023 adidas è partner ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e veste le Nazionali Azzurre (maschili, femminili, futsal, beach soccer e e-sports).

Bjørn Gulden, Chief Executive Officer di adidas, ha affermato: “L’Italia è una delle Nazionali più famose e di successo nella storia del calcio. Siamo molto orgogliosi di dare ufficialmente il benvenuto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e a tutte le sue squadre nella famiglia adidas e non vediamo l’ora di iniziare questa partnership di successo insieme. Al contempo, siamo incredibilmente entusiasti di essere riusciti finalmente a condividere con il mondo la nostra fantastica gamma di prodotti, comprese le meravigliose divise “Home” e “Away”. Sono la quintessenza dell’eleganza e dello stile italiano, pur restando fedeli all’iconica eredità degli Azzurri”.

Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha commentato: “Oggi entriamo in una nuova era e siamo orgogliosi di farlo con adidas, che ha interpretato al meglio e in chiave moderna la passione e la tradizione della maglia Azzurra. Da 113 anni, le Nazionali italiane di calcio rappresentano un simbolo di valori e di stile in tutto il mondo, l’Azzurro è un patrimonio nazionale che travalica lo sport perché trasmette sentimenti che uniscono persone diverse per età, genere e ceto sociale. Le Azzurre e gli Azzurri rappresentano un forte elemento identitario, che valorizzeremo al meglio con questa nuova partnership”

La nuova maglia “Home" sarà indossata sul campo domani mercoledì 18 gennaio nel match amichevole di Under 18 tra Italia e Spagna in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano, esordio assoluto per la prima volta nella storia delle Nazionali sulle spalle di una squadra giovanile.