Serie B. Gli squalificati dopo la 20a: fuori in nove per un turno

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 17 gennaio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. TERNANA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa cinque minuti l'inizio della gara.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGINA per avere, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

NDOJ Emanuele (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANI Mattia (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BARBA Federico (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BORRELLI Gennaro (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FAVILLI Andrea (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FOULON Daam Wonnebald (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MENEZ Jeremy (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NASTI Marco (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PARTIPILO Anthony (Ternana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma)

LISI Francesco (Perugia)

MASTINU Giuseppe (Pisa)

SABELLI Stefano (Genoa)

SALVI Alessandro (Cittadella)

SEGRE Jacopo (Palermo)

SIMIC Lorenco (Ascoli)

STROOTMAN Kevin Johannes (Genoa)

TESSMANN Francis Tanner (Venezia)

GIOVANE Samuel (Ascoli)

KASTRATI Elhan (Cittadella)