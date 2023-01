Ribaltone Novara, via Teti, torna Marchionni

Non conosce pace la stagione del ritorno tra i professionisti del Novara, la sconfitta di Trieste ha portato ad un ribaltone che ha coinvolto le due figure principali dello scacchiere azzurri. Esonerato il direttore sportivo Teti, al suo posto ci sarà Marcello Pittino; Teti era tornato a Novara dopo aver sfiorato la serie B tre anni fa, purtroppo le sue scelte non si sono rivelate corrette e la maggior parte dei giocatori arrivati in estate non hanno convinto.

Cambia anche la guida tecnica, Franco Semioli torna ad allenare la primavera, al suo posto il tecnico del ritorno in C Marco Marchionni che era stato allontanato dopo aver svolto una parte della preparazione a Novarello.