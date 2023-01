Calciomercato. Benevento: sono quattro gli obiettivi del D.s. Foggia

Il calciomercato entra nella fase più viva e si avvicina il momento della chiusura delle trattative avviate negli scorsi giorni. Anche il Benevento è alla finestra per concludere gli affari che consegneranno i rinforzi agognati da mister Fabio Cannavaro.

Sul taccuino del D.s. Pasquale Foggia sono quattro gli obiettivi definiti primari. Per l'attacco si stringe il cerchio per Pablo Rodriguez del Lecce. Il ventunenne spagnolo può ricoprire diversi ruoli in attacco, dalla prima alla secondo punta passando per l'esterno o il trequartista. Come riporta l'edizione odierna de "Il Mattino", sarebbero proprio queste ultime due le posizioni nelle quali Cannavaro vorrebbe schierarlo. Sempre per l'attacco resta viva la pista che porta a Massimo Coda, in gol col Genoa nel match contro il Venezia: Foggia è pronto a presentare un'offerta ai liguri ed il calciatore ha già dato disponibilità al suo ritorno nel Sannio.

Per la difesa i nomi sono due: uno è quello del solito Alin Tosca mentre l'altro, nuovo, è quello di Alessandro Tripaldelli, attualmente in forza alla Spal. Il difensore rumeno sta aspettando la chiamata del Benevento per rescindere con il Gaziantep, compagine turca, e fare ritorno nel Sannio. Più complicata la strada che porta all'esterno dei ferraresi, mancino puro: i giallorossi hanno offerto Foulon come contropartita, gli estensi non hanno chiuso alla possibilità di scambio.

In uscita c'è sempre Francesco Forte per il quale si registra il ritorno di fiamma, preventivato, della Reggina: 2,5 milioni di euro il prezzo fissato dal Benevento per la punta ex Venezia.