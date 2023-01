Benevento. Ritiro anticipato e Cannavaro non parlerà in conferenza

Il Benevento, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato che non ci sarà la consueta conferenza stampa che precede il match di campionato contro il Genoa in programma sabato pomeriggio alle 14 al "Vigorito".

La squadra giallorossa, dopo gli allenamenti previsti per la giornata di domani, partirà alla volta di Venticano per il ritiro anticipato ma farà comunque la spola con il capoluogo per la preparazione del match contro il rossoblù liguri allenati da Alberto Gilardino.