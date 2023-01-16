Serie B. Gli arbitri della 21a: Serra a Benevento, Cosso a Brescia
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 21ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 21 gennaio.
PALERMO – BARI - Venerdì 20/01 h. 20.30
MASSIMI
MORO – CECCON
IV: TREMOLADA
VAR: AURELIANO (ON-SITE STADIO "RENZO BARBERA")
AVAR: PERENZONI (ON-SITE STADIO "RENZO BARBERA")
BENEVENTO – GENOA - h. 14.00
SERRA
DI IORIO - YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: VALERI (ON-SITE STADIO "CIRO VIGORITO")
AVAR: PAGLIARDINI (ON-SITE STADIO "CIRO VIGORITO")
COMO – PISA - h. 14.00
MAGGIONI
SACCENTI – GUALTIERI C.
IV: GAUZOLINO
VAR: BANTI (ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")
AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")
MODENA – COSENZA - h. 14.00
MINELLI
MARGANI - MINIUTTI
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO "ALBERTO BRAGLIA")
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO "ALBERTO BRAGLIA")
PARMA – PERUGIA - h. 14.00
AYROLDI
VONO - MACADDINO
IV: LOVISON
VAR: ABBATTISTA
AVAR: PAGANESSI
REGGINA – TERNANA - h. 14.00
PICCININI
DEL GIOVANE – MIELE D.
IV: SCATENA
VAR: ABISSO (ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")
AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")
SPAL – ASCOLI - h. 14.00
GHERSINI
SCHIRRU - MASTRODONATO
IV: SFIRA
VAR: FOURNEAU (ON-SITE STADIO "PAOLO MAZZA")
AVAR: SECHI (ON-SITE STADIO "PAOLO MAZZA")
VENEZIA – SUDTIROL - h. 14.00
GARIGLIO
DI GIOIA - BARONE
IV: RINALDI
VAR: GIUA
AVAR: ROCCA
CITTADELLA – CAGLIARI - h. 16.15
RUTELLA
MARCHI – LONGO F.
IV: VINGO
VAR: ZUFFERLI
AVAR: BARONI
BRESCIA – FROSINONE - Domenica 22/01 h. 16.15
COSSO
PRETI - BRESMES
IV: COLLU
VAR: MAZZOLENI
AVAR: LONGO S.