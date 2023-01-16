Serie B. Gli arbitri della 21a: Serra a Benevento, Cosso a Brescia - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 21a: Serra a Benevento, Cosso a Brescia

L'arbitro Marco Serra
L'arbitro Marco Serra
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 21ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 21 gennaio.

PALERMO – BARI - Venerdì 20/01 h. 20.30

MASSIMI

MORO – CECCON

IV: TREMOLADA

VAR: AURELIANO (ON-SITE STADIO "RENZO BARBERA")

AVAR: PERENZONI (ON-SITE STADIO "RENZO BARBERA")

BENEVENTO – GENOA - h. 14.00

SERRA

DI IORIO - YOSHIKAWA

IV: PERRI

VAR: VALERI (ON-SITE STADIO "CIRO VIGORITO")

AVAR: PAGLIARDINI (ON-SITE STADIO "CIRO VIGORITO")

COMO – PISA - h. 14.00

MAGGIONI

SACCENTI – GUALTIERI C.

IV: GAUZOLINO

VAR: BANTI (ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")

AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")

MODENA – COSENZA - h. 14.00

MINELLI

MARGANI - MINIUTTI

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO "ALBERTO BRAGLIA")

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO "ALBERTO BRAGLIA")

PARMA – PERUGIA - h. 14.00

AYROLDI

VONO - MACADDINO

IV: LOVISON

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PAGANESSI

REGGINA – TERNANA - h. 14.00

PICCININI

DEL GIOVANE – MIELE D.

IV: SCATENA

VAR: ABISSO (ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")

AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")

SPAL – ASCOLI - h. 14.00

GHERSINI

SCHIRRU - MASTRODONATO

IV: SFIRA

VAR: FOURNEAU  (ON-SITE STADIO "PAOLO MAZZA")

AVAR: SECHI (ON-SITE STADIO "PAOLO MAZZA")

VENEZIA – SUDTIROL - h. 14.00

GARIGLIO

DI GIOIA - BARONE

IV: RINALDI

VAR: GIUA

AVAR: ROCCA

CITTADELLA – CAGLIARI - h. 16.15

RUTELLA

MARCHI – LONGO F.

IV: VINGO

VAR: ZUFFERLI

AVAR: BARONI

BRESCIA – FROSINONE - Domenica 22/01 h. 16.15

COSSO

PRETI - BRESMES

IV: COLLU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

Maurizio Morante

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