Si lavora soprattutto sul fronte cessioni in casa Picerno. Dopo la partenza di De Franco direzione Andria, nella giornata odierna è stato il turno del centravanti Federico Gerardi. L'attaccante, rimasto all'asciutto di gol, dopo i 7 realizzati in 29 incontri nella passata stagione, passa alla Vis Pesaro per la sua terza esperienza marchigiana dopo Ancona e Ascoli.