Potenza, i convocati di Raffaele per la trasferta di Foggia

L’allenatore del Potenza Giuseppe Raffaele ha reso noti i calciatori convocati per la gara di Foggia valevole per la 23^ giornata (4^ di ritorno) del campionato di Lega Pro Serie C girone C, domenica alle ore 14.30 presso lo Stadio Pino Zaccheria.

Di seguito la lista:

RUOLO / NUMERO / CALCIATORE

PORTIERI

46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel

DIFENSORI

13 Armini Nicolò – 98 Hadžiosmanović Cristian – 5 Matino Emmanuele – 17 Polito Vincenzo – 21 Rocchi Gabriele

CENTROCAMPISTI

7 Cittadino Andrea – 6 Del Pinto Lorenzo – 20 Laaribi Mohamed – 23 Logoluso Gaetano – 14 Riccardi Pasquale – 30 Steffè Demetrio – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

ATTACCANTI

19 Alagna Fabrizio – 9 Caturano Salvatore – 11 Di Grazia Andrea – 10 Del Sole Ferdinando – 70 Schimmenti Emanuele

RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON PLASTMEK E GUGLIELMI SERRAMENTI - Il Potenza Calcio sempre più aggregatore socio-economico e punto d’incontro tra i diversi operatori territoriali lucani.

A confermarlo il rapporto di collaborazione avviato tra due main sponsor per la stagione 2022/23: la Plastmek – azienda giovane ma con oltre 20 anni di esperienza nel campo dei rifiuti e della materia riciclata, operante tra la sede di Tito Scalo e la Repubblica Dominicana per la vendita dei semilavorati plastici, gomma e derivati – e la Guglielmi Serramenti – da oltre trent’anni, produttrice e commerciale di serramenti interni ed esterni, porte e portoni con elevati standard tecnologici, stabilita nella zona industriale di Baragiano.

Grazie all’attività di coinvolgimento posta in essere dal leone rampante, le due realtà hanno intrapreso una idea di business proprio in Repubblica Dominicana. Soddisfatte, hanno così ringraziato il Potenza Calcio per l’occasione proficua d’incontro avvenuta in occasione delle gare allo Stadio Alfredo Viviani.

Ufficio Stampa Potenza Calcio