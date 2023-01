Genoa. Gilardino: "Cannavaro saprà uscire fuori da questa situazione"

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha commentato la vittoria per 2-1 sul Benevento nella sala stampa del "Vigorito". Queste le parole dell'allenatore dei rossoblù:

"Nel primo tempo abbiamo messo le basi per la vittoria segnando con Coda che ha chiuso una bella azione. Avremmo, però, dovuto essere maggiormente concreti per aumentare il vantaggio. Nel secondo tempo, invece, loro sono partiti meglio e noi abbiamo cercati i lanci da dietro. Tuttavia, nonostante le difficoltà, abbiamo trovato una grande rete con Pusca, che dimostra anche quanto tutti siano al 100% parte del progetto.

La mia squadra ha la caratteristica della flessibilità e quindi ho cambiato impostazione. Inoltre abbiamo sfruttato al meglio gli spazi tra le linee.

Coda è del Genoa e ce lo teniamo stretto: è importante come tutti gli altri del reparto offensivo e tutti possono essere decisivi.

Il Benevento non ha mai dovuto lottare per non retrocedere e non è mai facile tirarsi fuori da queste situazioni ma sono sicuro che Cannavaro ed il suo staff sapranno come fare".