Nella ventitreesima giornata di Serie C girone C il Picerno viene raggiunto nel finale dalla Turris e il Potenza viene travolto dal Foggia. I melandrini passano in vantaggio con Golfo e ad un minuto dalla fine i corallini impattano con Leonetti. Allo Zaccheria la squadra di Raffaele viene piegata dai satanelli con Ogunseye, Iacoponi e Di Noia.