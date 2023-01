Nella ventesima giornata di Serie D girone H successo imperioso del Matera che con una cinquina si impone sul Gladiator. Decidono la sfida del XXI Settembre una tripletta di Piccioni e una doppietta di Manu. Sconfitte per il Francavilla ad Afragola per 3-2 (non sono bastati Rajkovic e Melillo) e per il Lavello a Casarano per 3-0.