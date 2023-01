Calciomercato. Benevento: ceduto Forte, arriva una nuova punta

Il Benevento ha messo a segno i primi due movimenti della sua sessione invernale di calciomercato: entrambe le operazioni riguardano il reparto avanzato.

Lascia il Sannio dopo solo un anno Francesco Forte: la punta romana è stata ceduta all'Ascoli di mister Bucchi con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per questa operazione il club giallorosso incasserà una vicina al milione e mezzo di euro.

Per un attaccante che parte ce ne è un altro che arriva: Stefano Pettinari, infatti, vestirà la maglia del Benevento. L'attaccante classe 1992 arriva dalla Ternana con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra di circa mezzo milione di euro. Pettinari ha siglato due reti nella stagione in corso: una contro la Reggina nell'ultimo turno di campionato mentre la prima la mise a segno proprio contro la sua nuova squadra lo scorso 15 ottobre nel match disputato al "Vigorito" e vinto per 3-2 in rimonta dalla Ternana (quello di Pettinari fu il gol del momentaneo 2-2).