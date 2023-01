Gian Marco Crespi lascia il Picerno: il portiere passa alla Juventus

Gian Marco Crespi non è più il portiere del Picerno. Il classe 2001 è stato rilevato dalla Juventus via Crotone e va a rinforzare il reparto composto da Garofani e Raina. Un’operazione di prestigio, la quale rende merito all'estremo difensore per l’ottima annata fin ora disputata con la squadra melandrina che, nella scorsa finestra estiva di calciomercato, se ne era assicurate le prestazioni grazie all’oculata manovra di mercato portata a termine dal direttore generale Vincenzo Greco. La crescita esponenziale di Crespi in questi mesi certifica dunque il gran lavoro svolto dallo staff tecnico picernese, grazie al quale ora il portiere si proietta nel calcio dei ‘grandi’.