V.Verona-Novara 0-1, ritorno vincente per Marchionni

Ritorno vincente per Marchionni sulla panchina del Novara, gli azzurri con una rete nel secondo tempo di Benalouane passano a Verona e salgono al settimo posto nella classifica del girone A di serie C in attesa del derby di domenica prossima contro la Pro Vercelli.

La cronaca Subito pericoloso il Novara con una conclusione di Galuppini alta sulla traversa, all'11' Ciancio impegna Sheikh in angolo, al 15' risponde la Virtus Verona con un colpo di testa di Gomez bloccato da Pissardo, al 25' ancora l'estremo novarese è attento su Daffara, la prima frazione finisce zero a zero.

La ripresa parte a ritmo basso, padroni di casa vicini al vantaggio con un tiro a giro di Fabbro che non inquadra la porta, al 21' il gol decisivo porta la firma di Benalouane che sugli sviluppi di un angolo calcio con potenze e batte l'estremo avversario. Finale da brividi, al 41' Gomez non trova la porta da buona posizione, al 44' Manfrin impegna Pissardo con un calcio piazzato.