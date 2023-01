Calciomercato. Benevento. Nuova cessione per Brignola: va in Serie C

Con una breve nota pubblicata sul sito ufficiale della società, il Benevento ha annunciato la cessione di Enrico Brignola al Catanzaro, in Serie C.

Brignola aveva iniziato la stagione con la maglia del Cosenza mettendo insieme 21 presenze, tra campionato di Serie B e Coppa Italia, per un totale di 1214', e siglando due reti.

Il giovane esterno alto ha, quindi, prima risolto il prestito con il Cosenza e poi, via Benevento, si è accasato al Catanzaro con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B dei calabresi, ipotesi molto concreta visto il dominio dei ragazzi di mister Vivarini nel girone C nel quale vantano un vantaggio di 8 punti sul Crotone che è secondo.