Calciomercato. Benevento: gli ultimi rumors sul mercato giallorosso

Dopo aver chiuso le prime due operazioni, l'arrivo di Pettinari e la partenza di Forte, entrambe per il reparto avanzato, gli sforzi del Benevento sono ora concentrati sul mettere a disposizione di mister Fabio Cannavaro nuove opzioni per la difesa ed il centrocampo.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, è in dirittura d'arrivo lo scambio tra Tripaldelli e Foulon con la Spal: le due società hanno già gli accordi con i due calciatori, restano da definire solo dei dettagli e poi si potrà passare alle firme. Potrebbe partire anche il centrale Maxime Leverbe che, anche a causa degli infortuni, ha perso "posizioni" tra le priorità di Cannavaro. Il francese potrebbe essere uno degli obiettivi del Palermo, con i rosanero intenzionati a regalare un rinforzo in difesa a mister Eugenio Corini. Al suo posto, nel Sannio potrebbe ritornare Alin Tosca che non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare in giallorosso tanto da decurtarsi il pesante ingaggio percepito dai turchi del Gaziantep.

Una voce, ritenuta al momento "fantasiosa", riporterebbe l'interesse del Cagliari per il ritorno in Sardegna del brasiliano Farias per il quale il club sardo girerebbe al Benevento l'ex giallorosso Filippo Falco. Come già detto, l'interesse è ritenuto solo una voce e nemmeno molto concreta ma nel calciomercato "mai dire mai".