Calciomercato. Benevento: nuova operazione nel reparto attaccanti?

Dopo la partenza di Forte e l'arrivo di Pettinari, si pensava che il Benevento non imbastisse più trattive inerenti al reparto d'attacco ed invece la società giallorosso pensa ad un nuovo rinforzo da mettere a disposizione di mister Cannavaro. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di una operazione "in&out".

Il nome che circola è quello di Rigoberto Rivas, duttile attaccante in forza alla Reggina di Inzaghi e autore, fino ad ora, di tre reti in campionato. L'honduregno potrebbe arrivare nell'ambito di uno scambio con i calabresi che vedrebbe coinvolto Antonino La Gumina, la punta di proprietà della Sampdoria ma in prestito nel Sannio.

Sempre per la trequarti si seguono anche Sibilli del Pisa, ma su di lui ci sarebbe in primis il Brescia, e l'ex Napoli e Torino El Kaddouri, attualmente in Grecia al Paok Salonicco.