Mercato Serie C: Murano ritorna al Potenza, Gallo passa al Picerno

Ultimi giorni di calciomercato con Potenza e Picerno protagonisti. Il club del capoluogo di regione ha ufficializzato il ritorno dell'attaccante Jacopo Murano, in prestito con diritto di riscatto in favore dei rossoblù con opzione biennale. In uscita da registrare la partenza a titolo temporaneo del difensore Christian Celesia, con il consenso del Torino, al Messina. I melandrini invece si accaparrano a titolo definitivo il centrocampista Andrea Gallo dalla Turris dopo averlo soffiato alla Recanatese. Il classe 1997 arriva a titolo definitivo dalla società corallina e va a rinforzare la linea mediana a disposizione di Longo.