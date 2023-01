Calciomercato. Benevento: un difensore torna a vestire giallorosso

Sembra essere giunta al termine la "telenovela" che negli ultimi giorni ha riguardato Alin Tosca ed il Benevento: il difensore rumeno vestirà, per la seconda volta in carriera, la casacca giallorossa e, già oggi, potrebbe essere in città per la firma sul contratto che lo legherà al club sannita fino al 2025.

Il Benevento ed il calciatore avevano l'accordo già da tempo, un accordo per il quale Tosca ha deciso di ridursi il suo oneroso ingaggio, da circa 750 mila euro a stagione, in cambio di un anno in più di contratto. Il ritardo si è registrato perché nel frattempo il Gaziantep, squadra turca nella quale militava il nuovo difensore giallorosso, aveva cambiato presidente e bisognava attendere l'insediamento del nuovo massimo dirigente.

Sicuramente la duttilità di Tosca è stata l'elemento che ha fatto propendere il D.s. Foggia e mister Cannavaro per il ritorno del rumeno in città: può, infatti, giocare sia nella difesa a 3 come "braccetto" di sinistra, sia in quella a 4 come centrale o terzino sinistro. Vista la congiuntura, se il difensore arrivasse già oggi in Campania, non è escluso addirittura il suo debutto nel prossimo match contro il Frosinone.