ŠKODA KAMIQ: ancora più personalità con l’allestimento "Black Dots"

È un SUV compatto, dalle piccole dimensioni ma dalla grande abitabilità e con un'estetica molto accattivante. Grazie a queste caratteristiche, ŠKODA KAMIQ, si è imposto a suon di numeri in un segmento molto "agguerrito" come quello dei B-SUV. Due i concetti chiave: tecnologia all'avanguardia e il "Simly Clever", ossia tantissime soluzioni versatili quanto pratiche, che offrono ai Clienti un reale valore aggiunto nelle quotidianità.

Con un'estetica fresca e giovanile, Kamiq ha abitabilità interna da segmento superiore. Dentro si viaggia coccolati e nel massimo comfort. Tutto a bordo è studiato per facilitare al massimo la vita, in qualsiasi circostanza: dallo shopping in città, alle gite fuori porta con tutta la famiglia. Unico nella classe dei City SUV, il portellone a comando elettrico con funzione Tip-To-Close e il gancio traino estraibile a sbloccaggio elettrico. Molto funzionali le soluzioni Simply Clever come l’imbuto integrato nel tappo del serbatoio del liquido lavacristalli, il raschietto del ghiaccio nello sportello del serbatoio, con scala per il controllo della profondità del battistrada, e il vano portaombrelli nella porta lato guida (con ombrello).

Tipicamente ŠKODA sono i rapporti di spazio sui sedili posteriori che risultano i più ampi del segmento: spazio per la testa 1.003 mm, spazio libero a livello dei gomiti 1.425 mm e spazio per le ginocchia 73 mm. Il bagagliaio di KAMIQ offre una capacità di 400 litri, che diventano 1.395 abbattendo lo schienale posteriore, suddivisibile nel rapporto 60:40.

Tantissima la connettività a bordo. L'infotainment è affidato ai sistemi Bolero e Amundsen che appartengono alla terza generazione del sistema modulare di infotainment del Gruppo Volkswagen e offrono diagonali dello schermo comprese tra 8 e 9,2 pollici, nonché, a richiesta, un impianto audio ŠKODA con dieci altoparlanti. Grazie alla eSIM LTE integrata, KAMIQ è sempre connesso. Ciò consente, per esempio, un’ottimizzazione costante e impercettibile della navigazione. Presiede all’implementazione dei comandi vocali il sistema ŠKODA Digital Assistant Laura, anch’esso in grado di offrire supporto online.

La connessione è garantita dalla tecnologia SmartLink per il collegamento di dispositivi tramite Apple CarPlay, Android Auto o MirrorLink™ (a richiesta anche senza cavo, come Wireless SmartLink), un hotspot WLAN, fino a due porte USB C sulla zona anteriore e sulla zona posteriore e un vano portacellulare che consente la ricarica per induzione degli smartphone.

Tutti gli allestimenti disponibili sono molto completo già dall’entry level, Ambition che propone cerchi in lega da 16”, fari anteriori e posteriori LED, Guida assistita di livello 2, Radio touch 8” e connessione smartphone. Agli altri allestimenti, Style, ScoutLine e la sportiva, Montecarlo, Kamiq adesso fa un ulteriore passo in avanti in termini di stile con la versione Black Dots che propone finiture distintive e un look accattivante, grazie agli inconfondibili particolari a contrasto neri. L’allestimento Black Dots è davvero molto completo. Propone infatti: cerchi in lega neri diamantati da 17” calandra, retrovisori e lettering neri fari anteriori e posteriori Full LED, calotte specchietti di colore nero lucido, cerchi Propus Aero neri - lega 17”, inserti paraurti anteriori e posteriori di colore nero. All’interno troviamo il Climatronic a due zone, volante multifunzione a due razze in pelle (con comandi radio e telefono), interni Style in tessuto/Pelle Sintetica Scamosciata e plancia Copper Brushed e inserti decorativi cromati.

ŠKODA KAMIQ è disponibile da € 199 al mese* (TAN 8,99% fisso - TAEG 10,72%). Altri dettagli sul city-SUV KAMIQ sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.