Frosinone. Grosso: "Mi aspetto un Benevento arrabbiato, stiamo svegli"

Il tecnico del Frosinone, mister Fabio Grosso, ha parlato ai media prima del match casalingo di domani contro il Benevento. Queste le parole dell'allenatore dei ciociari:

"Il Benevento è squadra che fa la partita e la fa anche bene perché ha calciatori bravi che possono mettere in difficoltà ogni avversario. Nelle ultime cinque gare esterne è imbattuto con 2 pari e 3 vittorie e quindi bisogna stare attenti. La posizione di classifica non rispecchia il valore della squadra.

Non guardiamo oltre la prossima partita. Serve una grande gara contro un avversario arrabbiato perché reduce da due sconfitte in casa. L'andata non ci è andata giù perché giocammo bene e avremmo meritato diverso risultato. L'esperienza ci servirà anche per domani.

Boloca sta recuperando e non ci sarà. Servirà ancora qualche giorno per lui anche per poterlo avere al livello dei compagni. Per il resto ho tutti a disposizione. Mulattieri sta rientrando, Sampirisi e Garritano hanno avuto piccoli problemi in settimana ma loro vogliono esserci e io voglio che ci siano perché in queste partite servono tutti. Anche Kone sarà dei nostri e, se servirà, darà anche lui una mano.

Sono felice di rivedere e abbracciare Cannavaro. Ovviamente durante la partita ognuno penserà alla sua squadra. Quello che ci lega è talmente bello che non può essere dimenticato. Gli faccio un grande in bocca al lupo come credo farà lui a me".