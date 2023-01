Benevento. Cannavaro: "Nessuna paura ma rispetto per il Frosinone"

L'allenatore del Benevento, mister Fabio Cannavaro, alla vigilia del match esterno in casa del Frosinone dell'amico Fabio Grosso, ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito". Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Pettinari può giocare dall'inizio, ha giocato l'ultima e si è allenato con noi in settimana. E' un ragazzo intelligente che conosceva già molti dei calciatori in rosa. Ad esempio, ha giocato già con Simy e La Gumina quindi tra loro c'è già intesa. Sa coprire la palla e giocare con entrambe i piedi ed inoltre voleva venire a giocare da noi. Ringrazio Forte perché, anche se l'ho avuto per poco tempo, è un bravo ragazzo e gli faccio l'imbocca al lupo.

Tosca arriverà presto ma pensiamo alla partita di domani. Serve la freschezza dei nuovi arrivati.

Si possono commettere errori in partita ma non si può sbagliare l'approccio. Dobbiamo dare il massimo in modo da non poter recriminare. Le partite vanno lette bene.

Voglio cambiare il meno possibile perché stiamo seguendo un percorso e non voglio né deviare né tornare indietro. Il sistema sarà questo, cambierà solo qualche interprete di volta in volta. Per quanto riguarda i trequartisti, potremmo scegliere di usarne uno o due. Comunque più del modulo è importante l'atteggiamento.

I ragazzi sono intelligenti, non devono aver paura ma solo rispetto per una squadra che all'andato abbiamo già battuto. Leverbe si è allenato ed è a disposizione. Letizia è in fase di recupero e lo avremo a disposizione dalla prossima settimana. Foulon giocherà domani".