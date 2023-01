Taranto vs Gelbison, obiettivo vittoria per avvicinarsi alla salvezza

Dopo il pari di Andria, i rossoblù sono attesi dal match casalingo allo Iacovone contro la Gelbison. Un solo obiettivo, come evidenzia mister Capuano, ossia la vittoria. Tre punti per scalare ancora la classifica ed allontanarsi dalla zona bollente. Il Taranto è a caccia, oltre che di una vittoria, anche del goal stesso, nonostante i due pareggi, arrivati per giunta a reti bianche, nelle ultime due gare. Lo evidenzia anche il tecnico: "Siamo in un buon momento di forma, dobbiamo ritrovare il goal. Giocheremo contro una squadra che concede poco, ben organizzata in campo". Per ritrovare i tre punti servirà la solita solidità difensiva delle ultime gare (2 goal subiti nelle ultime 7) ma allo stesso modo recuperare la vena realizzativa.

Mister Ezio Capuano disegna perfettamente la mentalità dei rossoblù da qui alla fine del campionato. Servirà tanto equilibrio per continuare a macinare punti ed avvicinare il traguardo della salvezza il prima possibile. All'inizio della stagione in molti davano per spacciato il Taranto mentre adesso i rossoblù sono perfettamente allineati con il proprio obiettivo. Un elemento imprescindibile, secondo mister Capuano, per ritrovare soprattutto il goal sarà il cinismo sotto porta, dopo aver fallito tantissime occasioni nelle ultime gare. Il buon livello di forma della squadra c'è, manca quel pizzico di cattiveria in più per concretizzare nei momenti opportuni.