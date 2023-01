Serie C, il Potenza ferma il Crotone sullo 0-0 Tris del Picerno

Nella ventiquattresima giornata di Serie C girone C il Potenza raccoglie un ottimo pari contro la seconda della classe Crotone allo Scida e il Picerno cala il tris alla Fidelis Andria. Per la squadra del capoluogo di regione è un punto che vale oro quello preso allo Scida, mentre i melandrini raggiungono la quinta posizione con il tris ai pugliesi (Boisius) grazie alle reti di Diop, Ceccarelli e Setola.