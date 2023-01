Frosinone-Benevento 1-0: giallorossi puniti su rigore a 10' dalla fine

Il Benevento perde di misura sul campo della capolista Frosinone: a decidere il match dello "Stirpe" è un rigore di Borrelli, concesso per fallo di mano di Foulon in area giallorossa a 10' dalla fine.

Mister Cannavaro è in emergenza-difesa e schiera, davanti a Paleari, Veseli con Capellini e Pastina; in mediana ci sono El Kaouakibi e Foulon sugli esterni, Schiattarella in cabina di regia con Acampora e Tello ai suoi lati; l'attacco è formato dal neo-acquisto Pettinari e Simy. Grosso risponde con il 5-3-2: Lucioni, ex della partita, guida la difesa coadiuvato da Mazzitelli e Ravanelli come "braccetti" e Monterisi e Frabotta sugli esterni; in mediana Rohden, Lulic e Caso; l'altro ex Insigne coadiuva in attacco Moro.

Il Benevento, dopo aver rischiato qualcosa in un paio di occasioni su tiri di Moro, sfiora la rete con El Kaouakibi che, da ottima posizione, calcia col mancino non ottenendo l'effetto sperato. La prima frazione si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa la gara si mantiene viva e nervosa ed il copione non cambia nonostante le sostituzioni operate dai due allenatori. All'80' l'episodio che cambia il match: Foulon tocca con il pallone col braccio dopo un batti-ribatti in area e per il signor Baroni è rigore. Sul dischetto si presenta Borrelli, entrato 5' prima, che non sbaglia e batte Paleari. I giallorossi tentano l'assalto finale ma senza riuscire a pervenire al pareggio. Termina, quindi, 1-0 in favore del Frosine.

IL TABELLINO