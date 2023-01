Novara-Pro Vercelli 0-1, Guindo è l’uomo derby

La Pro Vercelli vendica la sconfitta dell’andata e con una rete del carneade Guindo vince il derby delle risaie sconfiggendo un brutto Novara a cui non basta nella ripresa il ritorno di Vuthaj. Un match dove il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, il Novara recrimina per l’occasione di Spalluto nel primo tempo e per il grande intervento in pieno recupero di Rizzo su Marginean.

Solo una grande occasione per il Novara in un primo tempo opaco per entrambe Prima fase di match con le squadre piuttosto timide, Marchionni sceglie di far partire dalla panchina Vuthaj, la coppia d’attacco novarese è Galuppini-Spalluto, al 23’ pasticcio della difesa vercellese, Urso serve Spalluto che calcia addosso a Rizzo che salva la sua porta. Non succede più nulla e si va all’intervallo sullo zero a zero.

Il Novara beffato a cinque minuti dal novantesimo, la Pro festeggia La ripresa parte con un grande intervento di Pissardo su Saco, sulla ribattuta Comi mette in rete ma è in posizione irregolare; al 7’ cross di Rocca per Spalluto la cui deviazione termina alta, al 10’ ancora Spalluto di testa manda alto, al 15’ un diagonale di Urso termina un metro fuori. Entra Vuthaj ed è subito pericoloso con un sinistro su cross di Urso di poco a lato, al 29’ azione insistita di Masini, para Rizzo. Al 32’ Saco dalla distanza impegna Pissardo in corner, il Novara rimane in dieci al 37’ per il secondo giallo a Ciancio, al 39’ errore di Benalouane, Pissardo salva in uscita di testa ma la palla va sui piedi di Calvano che da centrocampo sfiora il gol della domenica. Pro Vercelli avanti al 40’ con il nuovo entrato Guindo che è il più lesto in area di rigore ad avventarsi su una palla vagante; finale nervoso, espulso Calvano anche lui per somma di ammonizioni, miracolo di Rizzo su Marginean che mette in cassaforte i tre punti per i suoi.

NOVARA-PRO VERCELLI 0-1

Marcatore: 40’st Guindo

Novara (3-5-2): Pissardo; Benalouane, Ariaudo, Illanes; Ciancio, Masini, Di Munno, Rocca, Urso; Galuppini, Spalluto. A disposizione: Menegaldo, Desjardins, Bonaccorsi, Tentoni, Vuthaj, Marginean, Peli, Carillo, Gonzalez, Ranieri, Scariano, Calcagni, Goncalves. All. Marchionni

Pro Vercelli (4-3-3): Rizzo; Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio; Emmanuello, Saco, Calvano; Della Morte, Comi, Iotti. A disposizione: Valentini, Lancellotti, Corradini, Gatto, Ghreza, Laribi, Renault, Clemente, Febbrasio, Vergara, Rizzo, Arrighini, Macanthony. All. Paci

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Note: Spettatori 4000ca.