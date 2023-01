Calciomercato. Benevento: ufficiale il ritorno di un difensore

E' finalmente arrivata l'ufficialità: Alin Tosca torna ad essere un calciatore del Benevento. Ad annunciarlo è stata la stessa società giallorossa tramite il proprio sito ufficiale.

Il difensore rumeno, che può agire come centrale in una difesa a 4, come "braccetto" in una difesa a 3 oppure come esterno basso sempre con schieramento a 4, torna nel Sannio dopo la prima esperienza nella stagione 2017/18 quando, sotto la guida di mister De Zerbi, mise a referto 13 presenze.

Questo il comunicato del Benevento:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Alin Dorinel Tosca.

L'atleta rumeno, ritorna nel Sannio dopo la risoluzione del contratto con il Gaziantep FK, formazione militante nella massima serie del campionato turco. Il difensore, classe 1992, vestirà la maglia numero 31.

Il Club accoglie con grande soddisfazione il ritorno del calciatore a cui augura di conquistare i migliori risultati con la maglia del Benevento.