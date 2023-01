Calciomercato. Benevento: un giovane esterno in prestito dalla Juve?

Nelle ultime ore, per lo scacchiere tattico del Benevento, è spuntato fuori un nuovo nome, inedito fino ad ora: si tratta dell'esterno francese, classe 2001, Marley Aké.

Aké, centrocampista offensivo, è cresciuto nel settore giovanile dell'Olympique Marsiglia prima di approdare alla Juventus con la quale ha debuttato nella passata stagione in Serie A totalizzando 4 presenze; dopo un grave infortunio al perone è stato aggregato alla Next Gen in Serie C.

Il francese, nativo di Beziers, gioca normalmente sulla fascia sinistra, lato del campo dal quale preferisce partire per poi accentrarsi ma, può essere utilizzato anche sul lato opposto del campo.

Il Benevento starebbe trattando per avere il calciatore in prestito ma, vista la politica giallorossa sulle operazioni a titolo temporaneo, bisognerà trovare la giusta formula con la Juventus.