Serie C girone A, la Pro Vercelli vince il derby

Giornata interlocutoria la ventiquattresima del girone A di Serie C, il Pordenone pareggia a Padova e sorprendentemente allunga sulla Feralpi che viene sconfitta in casa dalla Virtus Verona, non ne approfitta il Vicenza che perde due a uno sul campo della Juve NG.

Una rete di Guindo a cinque minuti dalla fine permette alla Pro Vercelli di aggiudicarsi il derby delle risaie contro il Novara, bel successo esterno anche per la Pro Patria che vince uno a zero a Meda contro il Renate.

Tre i pareggi di giornata, nulla di fatto tra Arzignano e Pergolettese, un punto a testa anche per Albinoleffe e Piacenza; quinta vittoria consecutiva del Trento che vince a Trieste e continua la sua marcia verso la salvezza diretta, tre punti play-off per la Pro Sesto che con il gol di Capelli inguaia il Sangiuliano.