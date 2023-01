Calciomercato. Benevento. C'è confusione: si resta a mani vuote?

Sembrano essere all'insegna della confusione e dei dietrofront le ultime ore del calciomercato del Benevento: i giallorossi, infatti, pur al centro di diversi rumors, non riescono a chiudere quelle operazioni che mister Cannavaro sta chiedendo da giorni.

Sembrava fatta per il passaggio di Tripaldelli dalla Spal ai giallorossi ma l'affare pare essersi al momento arenato: i ferraresi avevano bloccato lo scambio con Foulon e si era trovata la quadra per il solo passaggio dell'esterno scuola Juventus ai giallorossi ma parrebbe essersi bloccata anche questa operazione. Con essa si ferma anche quella che avrebbe portato Masciangelo al Palermo in prestito oneroso con diritto di riscatto.

L'affare riguardante l'esterno d'attacco Marley Aké di proprietà della Juventus, al momento, pare in stallo perché il francese non sarebbe del tutto convinto dell'esperienza nel Sannio vista la situazione di classifica del Benevento. Il club del presidente Vigorito conta ancora di riuscire a chiudere l'operazione.

Infine il nodo-attacco: Cannavaro ha chiesto a gran voce una punta con tanti gol nei piedi. Al momenti è arrivato il solo Pettinari che, però, ha altre caratteristiche e Simy anche a Frosinone ha dimostrato di essere l'ombra del bomber visto fino ad un paio di anni fa. Non è ecluso che il Benevento faccia un ultimo e disperato tentativo per Coda ammesso che il Genoa riesca a prendere Lasagna: il D.s. Foggia avrebbe messo sul piatto 2 milioni di euro per il club rossoblù del presidente Zangrillo.