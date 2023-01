Calciomercato. Benevento: sfumati Aké e Sibilli, occhi su un terzino

E' sempre più concreto il pericolo che il Benevento, a caccia di rinforzi da mettere a disposizione di mister Cannavaro, si ritrovi in mano con un pugno di mosche.

E' sfumata la trattativa per l'esterno della Juventus Marley Aké: il calciatore francese era poco convinto sia della destinazione che della categoria ma potrebbe accasarsi al Bari di Mignani. Per Sibilli, invece, le cui quotazioni erano già bassissime, le speranze sono scese a zero: il Frosinone è forte sul trequartista ma il Pisa potrebbe, alla fine, non farlo proprio partire.

Sempre da Pisa dovrebbe arrivare il terzo "acquisto" del Benevento: si tratta del nazionale U21 croato Roko Jureskin, classe 2000. Il ventiduenne nativo di Spalato è un esterno mancino che può giocare sia terzino che da "quinto" di centrocampo. L'arrivo di Jureskin sblocca anche la cessione di Masciangelo al Palermo: l'ex Pescara va in Sicilia in prestito oneroso con diritto di riscatto, una operazione per un totale di circa 800 mila euro.