G.s. Serie B. Squalificati in dieci, tre turni di stop per Haps

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 31 gennaio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE a titolo di responsabilità oggettiva per avere un suo raccattapalle, al 40° del primo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa ad un Assistente; successivamente veniva rimosso dal compito dai dirigenti della Società.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

HAPS Ridgeciano Dela (Venezia): per avere, al 35° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con i tacchetti la caviglia di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Nona sanzione); per avere inoltre, al 24° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORTINOVIS Alessandro (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CURTO Marco (Sudtirol): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

MAISTRO Fabio (Spal): per avere, al 51° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale proferendo un'espressione blasfema.

MANGRAVITI Massimiliano (Brescia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PAPETTI Andrea (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DELL'ORCO Cristian (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FABBIAN Giovanni (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ALTARE Giorgio (Cagliari)

ANTONUCCI Mirko (Cittadella)

CANOTTO Luigi (Reggina)

CELIA Raffaele (Spal)

HEFTI Silvan (Genoa)

LUCIONI Fabio (Frosinone)

MANTOVANI Valerio (Ternana)

MATEJU Ales (Palermo)

PASTINA Christian Diego (Benevento)

RAVANELLI Luca (Frosinone)