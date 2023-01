Picerno, preso dall'Audace Cerignola il difensore Lorenzo Gonnelli

Un nuovo difensore per il Picerno. Il club melandrino ha preso dall'Audace Cerignola il centrale difensivo, classe 1993, Lorenzo Gonnelli. Innesto di qualità ed esperienza messo a segno dal dg Vincenzo Greco il quale consegna così al tecnico Longo un’importante pedina per il reparto difensivo picernese: 123 presenze e 1 goal infatti per Lorenzo in Serie C, più 55 presenze e 2 goal in Serie B.