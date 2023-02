Due cessioni e un acquisto per il Potenza al termine della giornata. Il club del capoluogo di regione ha ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al Bari il difensore Emmanuele Matino e ha girato in prestito al Rimini il centrocampista Mattia Sandri. Mentre sempre in prestito dalla Sampdoria è arrivato il centrocampista centrale classe 2003 Niccolò Bianchi.