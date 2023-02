Coppa Italia Serie D, il Francavilla esce battuto 1-0 dal Lamberti

Il Francavilla esce battuto 1-0 al Simonetta Lamberti. Alla Cavese basta Rossi al 64' per beffare Maione per passare ai quarti di finale. Eppure i sinnici proprio al 90' hanno avuto la possibilità per pareggiare con Rajkovic che di testa supera Angeletti ma il pallone si infrange sulla traversa. Ora per la squadra di Arleo resta solo il campionato dove ripartirà da Altamura per la corsa alla salvezza diretta.