Benevento. Dopo il mercato testa al Venezia: Letizia ci sarà, Glik no

Con il mercato finalmente chiuso ed i calciatori che potranno pensare solo al campo, il Benevento si prepara al delicatissimo match di sabato pomeriggio, fischio di inizio alle 14 al "Vigorito", contro il Venezia, concorrente diretta per la salvezza, attualmente due lunghezze sotto i giallorossi.

In vista del match contro i lagunari, Cannavaro recupera capitan Letizia, per il quale si valuterà se utilizzarlo dal 1' o a gara in corso, ma avrà ancora fuori il polacco Glik, il cui infortunio non è ancora del tutto risolto. Tosca è destinato ad una maglia da titolare mentre l'ultimo arrivato Jureskin si è aggregato stamattina al gruppo per la prima sessione di allenamento con i nuovi compagni.

La squadra, per la partita contro il Venezia, così come per quella contro il Genoa, andrà in ritiro un giorno prima del solito ma, a differenza della vigilia dell'impegno contro i rossoblù liguri, mister Cannavaro terrà la consueta conferenza stampa pre-gara.