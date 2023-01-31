Serie B. Gli arbitri della 23a: Sacchi a Benevento, Fourneau a Parma - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 23a: Sacchi a Benevento, Fourneau a Parma

L'arbitro Juan Luca Sacchi
L'arbitro Juan Luca Sacchi
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 4 febbraio.

MODENA – CAGLIARI - Venerdì 03/02 h. 20.30

PERENZONI

FIORE - LAUDATO

IV: BOZZETTO

VAR: NASCA

AVAR: VOLPI

BENEVENTO – VENEZIA - h. 14.00

SACCHI J.L.

FONTEMURATO - TRASCIATTI

IV: DI MARCO

VAR: MARIANI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR: RANGHETTI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

CITTADELLA – ASCOLI - h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

BOTTEGONI – DE MEO

IV: IACOBELLIS

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI 

COSENZA – TERNANA    h. 14.00

MAGGIONI

ROSSI L. - RASPOLLINI

IV: DI CICCO

VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

PERUGIA – BRESCIA - h. 14.00

VALERI

DEI GIUDICI – D’ASCANIO

IV: LUONGO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

PISA – SUDTIROL - h. 14.00

PICCININI

MIELE D. - VONO

IV: SACCHI G.

VAR: DI MARTINO

AVAR: COLOMBO

SPAL – BARI - h. 14.00

ABISSO

GALETTO – MACADDINO

IV: D’EUSANIO

VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR: FELICIANI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

COMO – FROSINONE - h. 16.15

MANGANIELLO

VALERIANI - MORO

IV: ZANOTTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: COSSO

PALERMO – REGGINA - Domenica 05/02 h. 16.15

MINELLI

SCATRAGLI - TRINCHIERI

IV: BONACINA

VAR: DOVERI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR: BACCINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

PARMA – GENOA - Domenica 05/02  h. 16.15

FOURNEAU

MOKHTAR - PALERMO

IV: EMMANUELE  

VAR: BANTI

AVAR: MONDIN

Maurizio Morante

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