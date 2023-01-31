Serie B. Gli arbitri della 23a: Sacchi a Benevento, Fourneau a Parma
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 4 febbraio.
MODENA – CAGLIARI - Venerdì 03/02 h. 20.30
PERENZONI
FIORE - LAUDATO
IV: BOZZETTO
VAR: NASCA
AVAR: VOLPI
BENEVENTO – VENEZIA - h. 14.00
SACCHI J.L.
FONTEMURATO - TRASCIATTI
IV: DI MARCO
VAR: MARIANI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: RANGHETTI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
CITTADELLA – ASCOLI - h. 14.00
FERRIERI CAPUTI
BOTTEGONI – DE MEO
IV: IACOBELLIS
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
COSENZA – TERNANA h. 14.00
MAGGIONI
ROSSI L. - RASPOLLINI
IV: DI CICCO
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
PERUGIA – BRESCIA - h. 14.00
VALERI
DEI GIUDICI – D’ASCANIO
IV: LUONGO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MERAVIGLIA
PISA – SUDTIROL - h. 14.00
PICCININI
MIELE D. - VONO
IV: SACCHI G.
VAR: DI MARTINO
AVAR: COLOMBO
SPAL – BARI - h. 14.00
ABISSO
GALETTO – MACADDINO
IV: D’EUSANIO
VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
AVAR: FELICIANI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
COMO – FROSINONE - h. 16.15
MANGANIELLO
VALERIANI - MORO
IV: ZANOTTI
VAR: PEZZUTO
AVAR: COSSO
PALERMO – REGGINA - Domenica 05/02 h. 16.15
MINELLI
SCATRAGLI - TRINCHIERI
IV: BONACINA
VAR: DOVERI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: BACCINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
PARMA – GENOA - Domenica 05/02 h. 16.15
FOURNEAU
MOKHTAR - PALERMO
IV: EMMANUELE
VAR: BANTI
AVAR: MONDIN