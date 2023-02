Dopo quattro risultati utili di fila, il Picerno cade a Monopoli. Basta una rete di Manzari al 54' per piegare i melandrini che scivolano al settimo posto in classifica. Bel passo avanti invece per i padroni di casa che con la terza vittoria di fila si portano in quinta posizione in coabitazione con la Juve Stabia.