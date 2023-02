Benevento. Due nuovi striscioni della Sud davanti al "Vigorito"

Dopo quelli delle passate settimane, anche ieri la Curva Sud ha fatto sentire la propria voce con due nuovi striscioni apposti davanti lo stadio "Vigorito". Questa la nota con la quale il tifo organizzato giallorosso ha accompagnato i due drappi:

"Ancora una volta esponiamo una serie di striscioni in risposta a chi nei giorni precedenti ha attaccato la città e la tifoseria. Ci teniamo a precisare che in questa stagione il sostegno e la vicinanza non sono mai mancati, nonostante il periodo difficile a quanto pare la tifoseria continua a rispondere presente, con 500 e oltre unità in quel di Frosinone.

Nessuno qui vuole retrocedere, questo sia ben chiaro, perdere la categoria sarebbe una disfatta per la città e per tutto il territorio sannita, però dall’inizio dell’anno stiamo assistendo a prestazioni opache e scarso impegno di calciatori distratti e poco inclini al senso di responsabilità che insieme allo staff stanno letteralmente gettando alle ortiche anni e anni di sacrifici. Noi continueremo ad esserci fino all’ultima battaglia, per la maglia e per la città. Il dovere di un Sannita è non mollar…“.

Questi, invece, i testi dei due striscioni:

"Il problema non è la città ma le vostre responsabilità”- "Il sostegno non è mai mancato ma l’impegno non c’è mai stato".