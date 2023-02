Benevento-Venezia 1-2: giallorossi "nel tunnel", decide Pohjanpalo

Non accenna a finire la crisi del Benevento che nel match casalingo di quest'oggi ha perso per 2-1 contro il Venezia, avversario diretto per la salvezza, che lo supera anche il classifica. I giallorossi sono ora al penultimo posto in classifica.

Nel 3-5-2 del Benevento debuttano dal 1' i nuovi arrivati Tosca, che completa il reparto difensivo con Veseli e Leverbe, e Jureskin, schierato come quinto di sinistra sulla mediana; in attacco ci sono La Gumina e Pettinari. Il Venezia di Vanoli replica con Pohjanpalo in coppia con Pierini in attacco, entrambe decisivi ai fini del risultato finale, e con Ceppitelli a guidare la difesa.

Pronti-via ed il Venezia è in vantaggio: calcio di punizione battuto da Pierini direttamente in porta, Paleari si lascia sfuggire la palla che entra in rete. Il Benevento ci mette un po' a riprendersi ed il Venezia controlla facilmente la gara. Nel finale, al 43', Pettinari sfiora il pareggio cogliendo il palo con un tocco di sinistro che anticipa difensori e portiere. Nell'ultimo dei 4' di recupero concessi dal direttore di gara, i padroni di casa rimettono in equilibrio il punteggio: angolo di Jureskin dalla sinistra, colpo di testa di Veseli e Tello, da pochi passi, mette in rete battendo Joronen. Al riposo si va sull'1-1.

Nella ripresa il copione della partita non cambia con il Benevento che, nonostante i cambi operati da Cannavaro, non riesce a rendersi pericoloso in area ospite. Al 70' è il Venezia a segnare ancora: cross di Candela dalla destra, Pohjanpalo va in spaccata e mette la palla alle spalle di Paleari. Il Benevento prova a reagire ma resta anche in 10 uomini all'89' per l'espulsione, per doppio giallo, di Viviani, entrato dalla panchina da poco più di 10' e non riesce più ad incidere sul punteggio: al triplice fischio, quindi, il finale è di 2-1 in favore del Venezia.

IL TABELLINO