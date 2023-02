Sassuolo-Atalanta 1-0, decide Laurientè

Il Sassuolo dopo aver sconfitto una settimana fa il Milan abbatte anche l'Atalanta. 1-0 il risultato finale in favore dei neroverdi in una gara condizionata dall'espulsione di Maehle al 30' per un brutto fallo di gioco. Giocare per un'ora con l'uomo in meno non è un dettaglio, aver giocato pochi giorni fa in Coppa Italia nemmeno, ma questo non basta a giustificare una prova assolutamente insufficiente giocata dagli uomini di Gasperini. Nella prima frazione di gioco Musso tiene a galla i suoi salvando il risultato in più occasioni su Defrel, Frattesi e Berardi.

A decidere la gara ci ha pensato Lautientè, che al 55' trova l'angolino alla sinistra di Musso con un gran tiro a giro su assist di Marchizza. I neroverdi sfiorano il raddoppio nel corso della ripresa con Defrel e Berardi, la cui assenza si è fatta tremendamente sentire nel corso del girone d'andata. L'Atalanta finisce la gara addirittura in 9 per il rosso sventolato a Muriel per qualche parola di troppo rivolta verso l'arbitro.