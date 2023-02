Serie C, il Picerno piega la Juve Stabia Il Potenza ne prende cinque

Nella ventiseiesima giornata di Serie C girone C il Picerno piega di misura la Juve Stabia e il Potenza ne prende cinque a Pescara. Al Curcio basta De Cristofaro al 76' per raggiungere il quarto posto in classifica in coabitazione con Foggia e Audace Cerignola. Scoppola per la squadra di Raffaele in casa della terza classificata che va in gol con doppio Merola, Vergani, Delle Monache e Lescano.