Benevento. Vigorito ha scelto il successore di Cannavaro

Ha impiegato solo 24 ore Oreste Vigorito per scegliere il nuovo allenatore del Benevento. Sulla panchina giallorossa siederà Roberto Stellone, ex attaccante di Torino e Napoli ed ex tecnico di Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Reggina.

Quello che sarà il nuovo trainer del Benevento ed il presidente Vigorito si sarebbero sentiti in mattinata e avrebbero trovato l'accordo per un contratto di sei mesi con rinnovo in caso di salvezza. Le firme verranno apposte domani in mattinata dopodiché, nel pomeriggio, Stellone dirigerà il primo allenamento.

Resta da individuare ora il nuovo direttore sportivo che succederà a Pasquale Foggia. I rumors dicono che le piste battute siano tre: Capozzucca, Fusco e Fabbiani i nomi maggiormente gettonati.